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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1403Ерахтор, с. вл.при рч. Ерахторе.321725812591318Церквей православных 2. Ярмарка. Базары. Почтовая станция.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Касимовский уезд
Село Ерахтур5Ав. Ник. Демидов1225—250
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
541. Ерахтур, село бывшее владельческое, дворов 441, жителей 2823, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 церкви православных, 2 часовни, школа, почтовая ста Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ерахтур941182105134339814086806737
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ерахтур село2222на Рязанском тр. при речке Марье58617531867362011532—волостн. правл.Цер. кам. и дер., ярм. 29 июня, баз. еженед., зем. стан. тракт, призывн. пункт, каз. вин. лав., военн.-конск. пункт, зем. школа, женск. и 2-х классн. министер. отхож. про Показать все
Крестьян с. Ерахтура вод. мельн.2227на р. Истье—112116321Ерахтуръводяная мельница
Ерахтурского сельск. общ. кирпичный заводь2241в 1 версте от с. Ерахтура по дороге в д. Куземкина—1—1116311Ерахтуръ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
534Ерахтурсело54°42'с.ш.41°08'в.д.N-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658424101с Ерахтурсело