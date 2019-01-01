село Ерахтур, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ерахтур

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1403Ерахтор, с. вл.при рч. Ерахторе.321725812591318Церквей православных 2. Ярмарка. Базары. Почтовая станция.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Касимовский уезд
Село Ерахтур5Ав. Ник. Демидов1225250

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
541. Ерахтур, село бывшее владельческое, дворов 441, жителей 2823, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 церкви православных, 2 часовни, школа, почтовая ста Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
село Ерахтур941182105134339814086806737

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Ерахтурская волость
Ерахтур село2222на Рязанском тр. при речке Марье58617531867362011532волостн. правл.Цер. кам. и дер., ярм. 29 июня, баз. еженед., зем. стан. тракт, призывн. пункт, каз. вин. лав., военн.-конск. пункт, зем. школа, женск. и 2-х классн. министер. отхож. про Показать все
Крестьян с. Ерахтура вод. мельн.2227на р. Истье112116321Ерахтуръводяная мельница
Ерахтурского сельск. общ. кирпичный заводь2241в 1 версте от с. Ерахтура по дороге в д. Куземкина11116311Ерахтуръ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
534Ерахтурсело54°42'с.ш.41°08'в.д.N-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Ерахтурское сельское поселение
61658424101с Ерахтурсело

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