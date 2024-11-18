деревня Пузомякки, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Пузомякки

Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Пудомяки Коркомякской волости Петербургского уезда Михаила Павилайне на действия земского начальника 2-го участка Имшенецкого. 1902–1903 гг. // Ц Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
559Пузомякки, д. вл.при колодцах.74¼45103952

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Новое и старое Кириасало, Тиго-Мяки, Пузо-Мяки и Аудио1К. И. Эрист131448

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
14. Позамякки, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 60, школа

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
Пузомяки д. 744 стан45173 участок37почтово-телеграфное отделение Коркиомяки.

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