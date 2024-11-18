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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Пудомяки Коркомякской волости Петербургского уезда Михаила Павилайне на действия земского начальника 2-го участка Имшенецкого. 1902–1903 гг. // Ц Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
559Пузомякки, д. вл.при колодцах.74¼45103952
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Новое и старое Кириасало, Тиго-Мяки, Пузо-Мяки и Аудио1К. И. Эрист131448
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
14. Позамякки, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 60, школа
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пузомяки д. 744 стан45173 участок37почтово-телеграфное отделение Коркиомяки.