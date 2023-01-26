127. Слобода (Николаево), фольварок, жителей 87, волостное правление, церковь православная, школа, корчма. В 1 версте — ус. Голомысль, церковь православная, костел. В 5 в

Населенное место

Николаево, им. (Дведзель), спл. р. Дисенка, жит. 43 (21 м. 22 ж.), дес. 882, у. гор. 6 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Борковичи, 19 в.