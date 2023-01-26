агрогородок Николаёво, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Николаёво

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Николаевская волость
127. Слобода (Николаево), фольварок, жителей 87, волостное правление, церковь православная, школа, корчма. В 1 версте — ус. Голомысль, церковь православная, костел. В 5 в Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Дисненский уезд, Николаевская волость
местечко Николаево5747024220488350734536960130

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Николаевская волость
Николаево, им. (Дведзель), спл. р. Дисенка, жит. 43 (21 м. 22 ж.), дес. 882, у. гор. 6 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Борковичи, 19 в.
Николаево, с., спл. р. Дисенка, жит. 28 (12 м. 16 ж.), дес. 2, у. гор. 7 в., вол. пр. здесь ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Борковичи 20 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Николаевский сельсовет
аг Николаево284

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Николаёвский сельсовет
аг. Николаёво159

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