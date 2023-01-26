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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
127. Слобода (Николаево), фольварок, жителей 87, волостное правление, церковь православная, школа, корчма. В 1 версте — ус. Голомысль, церковь православная, костел. В 5 в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Николаево5747024220488350734536960130
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Николаево, им. (Дведзель), спл. р. Дисенка, жит. 43 (21 м. 22 ж.), дес. 882, у. гор. 6 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Борковичи, 19 в.
Николаево, с., спл. р. Дисенка, жит. 28 (12 м. 16 ж.), дес. 2, у. гор. 7 в., вол. пр. здесь ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Борковичи 20 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Николаево284
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Николаёво159