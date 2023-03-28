село Нижняя Покровка, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Нижняя Покровка

Перелюбский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Кузябаевская волость
937. Уразаева, деревня башкир-казаков, при речке Камелике, дворов 41, жителей 263, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Кузябаевская волость
Д. Уразаево. Б. госуд. Башкиры. Магомет.4422Р. Камелик1901101067165170
Николаевский уезд, Нижне-Покровская волость
С. Н.-Покровка. Б. госуд. Малорос. Прав. Переселенцы4552Р. Камелик20011054239242

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Перелюбский район
52288Нижняя Покровкасело51°40'с.ш.50°07'в.д.M-39-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Перелюбский муниципальный район, Нижнепокровское сельское поселение
63634425101с Нижняя Покровкасело

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