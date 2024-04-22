колония Порденау, колония Порденау, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Порденау

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
506Порденау, колон. менонит. вед. попечит. комит.при рч. Чокраке.614045164158Менонитский молитвенный дом. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Гнаденфельдская волость
132. Мариентал (Порденау, Шардау), колония немцев, при речке Чок рак, дворов 157, жителей 1093, молитвенный дом, 3 школы, каретн. мастрск., лавка
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