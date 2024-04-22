сельцо Адамово, сельцо Адамово, Городищенская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Адамово

Городищенская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6078Адамово, сц. каз.при пруде.88227092

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Ильинская (бывших государственных крестьян) волость
410. Адамово, село бывшее государственное, дворов 29, жителей 160, церковь православная, 5 ткц. свет., ветряная мельница

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Городищенская волость
7208Адамово сельцо1783580102
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