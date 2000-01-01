слобода Стрелецкая, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Стрелецкая

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2734Стрелецкая, сл. каз.при р. Хупте.¼25¾104344342

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
1055. Стрелецкая, слобода бывшая государственная, дворов 125, жителей 733, лавка, 4 постоялых двора

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
Стрелецкая слобода5306на тр. ряжск-Скопир при р. Хупте2036986921390108½1волостн. правл.3 мелочн. лавки

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