село Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Гаврилово

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3198Гаврилово (Гавриловское), с. вл.при рч. Шнаре.83499318334Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
С. Гаврилово7Ан. Мих. Ящерова2031555 / 5

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Крюковская волость
480. Гаврилово, село бывшее владельческое, при речке Шнаре, дворов 102, жителей 689, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Крюковская волость
с. Гаврилово7819433

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лукояновская волость
Гаврилово село83Лопатинск. 914Лукоянов188188

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
17479Гавриловосело55°06'44°35'N-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Лопатинский сельсовет
22639432121с Гавриловосело

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