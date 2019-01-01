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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Чернослободской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1139Кузнецова, д.при р. Кеме.96¼65½41114Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
232. Кузнецово, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Кеме, дворов 4, жителей 22, часовня, почтовая станция, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
21504. Власова (Кузнецова)БурковскоеОзере Ковском7119До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 250 с. До почтового отделения: 19. До пароходной пристани: 18½. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —.
27193. КузнецоваЧернослободскоеРеке Кеме96½½До ближайшего поселения: 125 с. До школы: школа. До почтового отделения: ½. До пароходной пристани: 43½. Крестьянское: 10. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 19. Не крестьянское: —. Крестьянское: 19. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33442Кузнецоводеревня60°48'с.ш.37°47'в.д.P-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428181д Кузнецоводеревня