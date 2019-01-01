Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Чернослободской церкви. Список архивных

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

232. Кузнецово, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Кеме, дворов 4, жителей 22, часовня, почтовая станция, лавка

232. Кузнецово, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Кеме, дворов 4, жителей 22, часовня, почтовая станция, лавка

232. Кузнецово, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Кеме, дворов 4, жителей 22, часовня, почтовая станция, лавка

232. Кузнецово, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Кеме, дворов 4, жителей 22, часовня, почтовая станция, лавка

№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

2150 4. Власова (Кузнецова) Бурковское Озере Ковском 71 19 До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 250 с. До почтового отделения: 19. До пароходной пристани: 18½. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —.