село Ивановка, село Ивановка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Ивановка

Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Дучарская волость
625Ивановское сел.Крестьянских дворов: 45. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 46. 294

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район
20955Ивановкасело51°16'119°28'M-50-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
76630430101с Ивановкасело
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