село Балтурино, село Балтурино, Чунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Балтурино

Чунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
470Балтуринская (Ондрина), д. каз.при рч. Чуне.806606198489

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Выдринская волость
953Балтурина (Ондрина), д., на р. Чуне; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.49173175104
972Петропавловское (Балтурино), с., на р. Чуне; церк. Чунско-Петропавловская [1]; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб -з. маг.31857970

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Чунский район
328485Балтуриносело56°11'99°14'O-47-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Чунский муниципальный район, Балтуринское сельское поселение
25650402116с Балтуриносело
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