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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и план на выделенные участки земли прилагаются). Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. Никанора Алексеева Зубова, Михаила Абрамова Свинолобова и Михаила И Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. Елисея Андреева Свинолобова и Ивана Васильева Зубова на постановлен Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаютс Показать все
Протоколы и повестки землемера Минаева по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Туль Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с. Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 Показать все
• Метрические книги с. Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2949Ямская слобода, с. каз.при р. Зуше.31557221211
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
813. Ямская, слобода бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 79, жителей 514, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291895Ямская Слободасело52°57'с.ш.36°59'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643413106с Ямская Слободасело