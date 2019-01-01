село Ямская Слобода, село Ямская Слобода, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ямская Слобода

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и план на выделенные участки земли прилагаются). Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. Никанора Алексеева Зубова, Михаила Абрамова Свинолобова и Михаила И Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. Елисея Андреева Свинолобова и Ивана Васильева Зубова на постановлен Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаютс Показать все
Протоколы и повестки землемера Минаева по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Ямская Слобода Вяжевской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Туль Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с. Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2949Ямская слобода, с. каз.при р. Зуше.31557221211

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Вяжевская волость
813. Ямская, слобода бывшая государственная, при реке Зуше, дворов 79, жителей 514, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
291895Ямская Слободасело52°57'с.ш.36°59'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
54643413106с Ямская Слободасело
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