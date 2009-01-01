деревня Буй, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Буй

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Буй52Иппол. Никол. Битный-Шляхт151447

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Ульяновичская волость
523. Буй, село бывшее владельческое, при реке Луке, дворов 9, жителей 67, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ульяновичская волость
52Село Буй проселочнойколодцеБуйскому с. о. 158457Неймотянск. пр. 1389
80Фол. Буйпроселочнойречкедв. М. и Г. И. Битным Шляхтям, кат. 164Неймотян. прав. 1389
92Усад. Буйпроселочнойречкедв. Г. И. Битному-Шляхто, кат. 145Неймотян. прав. 1389

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Буй18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д. Буй16

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