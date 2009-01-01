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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Буй52Иппол. Никол. Битный-Шляхт151447
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
523. Буй, село бывшее владельческое, при реке Луке, дворов 9, жителей 67, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
52Село Буй проселочнойколодцеБуйскому с. о. 158457Неймотянск. пр. 1389
80Фол. Буйпроселочнойречкедв. М. и Г. И. Битным Шляхтям, кат. 164Неймотян. прав. 1389
92Усад. Буйпроселочнойречкедв. Г. И. Битному-Шляхто, кат. 145Неймотян. прав. 1389
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Буй18
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Буй16