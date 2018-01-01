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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Норобовской церкви. Список архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1730Починок, д. вл.при колодцах.4845216882
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
206. Починок, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 162, волостное правление (уездный город в 48 верстах). В 2 верстах — Михайло Архангельский Норобовский пого Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1111Починок д.Епифановское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи471449888
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Починок (мед. ф. п.,мол. проп. п.) 973деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.5050
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248704Починокдеревня58°55'с.ш.39°29'в.д.O-37-043