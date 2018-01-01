деревня Починок, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Починок

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Норобовской церкви. Список архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1730Починок, д. вл.при колодцах.4845216882

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Норобовская волость
206. Починок, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 162, волостное правление (уездный город в 48 верстах). В 2 верстах — Михайло Архангельский Норобовский пого Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Норобовская волость
1111Починок д.Епифановское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи471449888

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Норобовский сельсовет
Починок (мед. ф. п.,мол. проп. п.) 973деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.5050

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
248704Починокдеревня58°55'с.ш.39°29'в.д.O-37-043

Мы используем куки для улучшения работы сайта.