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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
770Григорьевка (Хорольская), слободка вл.при яре Криничном.6518105342398
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
399. Григорьевка (Бобривка), слободка бывшая владельческая, при речке Кринице, дворов 125, жителей 795
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Григорьевка, (Бобривка).5187слободаГригорьевского.129770
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
617281Григорьевкахутор50°01'с.ш.39°50'в.д.M-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647428111х Григорьевкахутор