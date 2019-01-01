село Преображенка, село Преображенка, Катангский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Преображенка

Катангский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Преображенская волость
256Преображенское с., вол. пр.крестьяне132
256Преображенское с., вол. пр.поселенцы31

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Киренский округ, Преображенская волость
село Преображенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Катангский район
651942Преображенкасело60°02'108°05'P-49-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Катангский муниципальный район, Преображенское сельское поселение
25616428101с Преображенкасело
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