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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2788Талица, дер.при рч. Мостовой.4058132408505Церковь православная 1. Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
853. Талицкое (Талица), село бывшее государственное, при речке Мостовой, дворов 164, жителей 874, церковь православная, овчинный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
12) с. Талицкое на р. Мостовой, прав. церк., зем. шк., распланированоТалицкое общество272576591Бывшие государственные крестьянеПравославные и раскольн.Русские3512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89201Талицадеревня57°06'с.ш.63°02'в.д.O-41-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000211д Талицадеревня