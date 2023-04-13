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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о пожаре в д. Ильинское Раменской волости Грязовецкого уезда. 1911 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 203.
Анкета обследования противопожарного состояния д. Ильинское Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 254.
Фотография. Четыре моряка - добровольца из деревни Ильинское Раменской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии, 1917-1918 гг. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Сидоровской церкви. Список ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3543Ильинское, д. каз.при колодцах.41463797127
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
539. Ильинская, деревня бывшая государственная, дворов 47, жителей 235, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
54ИльинскоеРаменскоебывшие государственные65169191
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ильинское147079деревняРусские65112151263
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ильинское (1 торг. зав.,шк. I ст.)2188деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.Зимнее: 87 км. Летнее: —.6365
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35039Ильинскоедеревня58°46'с.ш.40°54'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624476231д Ильинскоедеревня