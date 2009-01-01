деревня Репухово, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Репухово

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Репухово44Фед. Мих. Перрот2101858

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Оленовичская волость
374. Репухово, село бывшее владельческое, при речке Дерновке, дворов 9, жителей 79, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
27Село Репуховопочтовой дор. небольш. руч. Больше-Голоцев. сел. общ. церк. земли21 290 286 2Репуховского пр. 7520
37Фол. Репуховопочтовой дор. речке Одроведв. Е. О. Клачковой, прав. 121Репуховского пр. 7520

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
д Репухово8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
д. Репухово24

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