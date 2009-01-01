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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Репухово44Фед. Мих. Перрот2101858
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
374. Репухово, село бывшее владельческое, при речке Дерновке, дворов 9, жителей 79, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
27Село Репуховопочтовой дор. небольш. руч. Больше-Голоцев. сел. общ. церк. земли21 290 286 2Репуховского пр. 7520
37Фол. Репуховопочтовой дор. речке Одроведв. Е. О. Клачковой, прав. 121Репуховского пр. 7520
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Репухово8
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Репухово24