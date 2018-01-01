посёлок городского типа Васильковка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Васильковка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1807Васильковка (Васюкова), с. каз.при р. Волчьей.362571322012170Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 3. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Васильковская волость
570. Васильковка (Васюковка), село бывшее государственное, при реке Волчьей, дворов 941, жителей 5552, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Васильковская волость
село Васильковка1782189386140346994674937350

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Васильковская волость
1. № по учету земель: 1395.Васильковка (Васильевка)бывшие государственные18805905591411819

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3668Васильківкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ВасильківськийВасильківська селищна об'єднана територіальна громада

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