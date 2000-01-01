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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Я. И. Шеденкова об укреплении в его личную собственность душевых наделов земли. // Г Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Ф. П. Матвеева об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости И. М. Максимова об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Ф. К. Денисова об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости П. И. Голенкова об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости П. А. Комарова об укреплении земли в собственность. 1912 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости В. И. Комарова о желании его приобрести из имения бывшего госпожи Демидовой, участок земли под хутор. 19 Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Ф. Я. Шенденкова о желании его приобрести из имения бывшего госпожи Демидовой, участок земли под хутор. Показать все
Дело по ходатайству общества крестьян деревни Аламово Елизаровской волости о выделе из общины к одному месту 21 домохозяину их общества надельной земли, укрепленной в их Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянину Елизаровской волости деревни Аламово, С. М. Комарову. 1911–1913 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Елизаровской волости деревни Аламовой, С. М. Комарова, о выдаче ему ссуды в размере 150 руб. на постройку и о льготном отпуске к Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Елизаровской волости деревни Аламово, С. М. Комарова, о выдаче ему беспроцентной ссуды в размере 100 руб. 1914 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по предложению Владимирской губернской землеустроительной комиссии от 04 марта 1914 года за № 3091 с прошением отрубника крестьянина Елизаровской волости деревни Ала Показать все
Дело о выделе к одному месту надельной земли по 3 души крестьянам Елизаровской волости деревни Аламово, К. и И. М. Комаровым. 1914 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело по прошению крестьянина Елизаровской волости деревни Аламово Г. М. Болоева об освобождении его от должности сборщика податей. 1913–1914 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3784Аламово, д. вл.при пруде.18182682100
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4352Аламово деревня27043137208