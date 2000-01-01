деревня Аламово, деревня Аламово, Елизаровская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Аламово

Елизаровская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Я. И. Шеденкова об укреплении в его личную собственность душевых наделов земли. // Г Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Ф. П. Матвеева об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости И. М. Максимова об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Ф. К. Денисова об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости П. И. Голенкова об укреплении земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по ходатайству крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости П. А. Комарова об укреплении земли в собственность. 1912 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости В. И. Комарова о желании его приобрести из имения бывшего госпожи Демидовой, участок земли под хутор. 19 Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Аламово Елизаровской волости Ф. Я. Шенденкова о желании его приобрести из имения бывшего госпожи Демидовой, участок земли под хутор. Показать все
Дело по ходатайству общества крестьян деревни Аламово Елизаровской волости о выделе из общины к одному месту 21 домохозяину их общества надельной земли, укрепленной в их Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянину Елизаровской волости деревни Аламово, С. М. Комарову. 1911–1913 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Елизаровской волости деревни Аламовой, С. М. Комарова, о выдаче ему ссуды в размере 150 руб. на постройку и о льготном отпуске к Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Елизаровской волости деревни Аламово, С. М. Комарова, о выдаче ему беспроцентной ссуды в размере 100 руб. 1914 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по предложению Владимирской губернской землеустроительной комиссии от 04 марта 1914 года за № 3091 с прошением отрубника крестьянина Елизаровской волости деревни Ала Показать все
Дело о выделе к одному месту надельной земли по 3 души крестьянам Елизаровской волости деревни Аламово, К. и И. М. Комаровым. 1914 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело по прошению крестьянина Елизаровской волости деревни Аламово Г. М. Болоева об освобождении его от должности сборщика податей. 1913–1914 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3784Аламово, д. вл.при пруде.18182682100

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Елизаровская волость
4352Аламово деревня27043137208
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