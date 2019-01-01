деревня Струково, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Струково

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению уполномоченных крестьян дер. Погорелой Заборской волости Бугаева Авксентия о предоставлении их селению на выкуп земли при содействии крестьянского поземе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Ромашевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Ромашевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9455Погорелая (Струково), д. удел.при р. Уфтюге.117107165664

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость
1494. Погореловская (Струкова), деревня бывшая государственная, при речке Уфтюге, дворов 23, жителей 138, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Заборская волость
9999Погорелая (Струково)Ромашевское.Введенскийбывшие удельные80253510086

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость
Струково659148деревняРусские358194175

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Заборский сельсовет
Погорелая (Струково,колхоз) 2539деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 281 км. Летнее: —.3735

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276263Струководеревня60°31'с.ш.43°14'в.д.P-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Заборское сельское поселение
19642416281д Струководеревня

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