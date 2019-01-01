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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению уполномоченных крестьян дер. Погорелой Заборской волости Бугаева Авксентия о предоставлении их селению на выкуп земли при содействии крестьянского поземе Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Ромашевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Ромашевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9455Погорелая (Струково), д. удел.при р. Уфтюге.117107165664
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1494. Погореловская (Струкова), деревня бывшая государственная, при речке Уфтюге, дворов 23, жителей 138, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
9999Погорелая (Струково)Ромашевское.Введенскийбывшие удельные80253510086
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Струково659148деревняРусские358194175
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Погорелая (Струково,колхоз) 2539деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 281 км. Летнее: —.3735
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276263Струководеревня60°31'с.ш.43°14'в.д.P-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642416281д Струководеревня