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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
519Колбино, д. вл.при колодце.227133651
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
266. Колбина 2-я, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 92, лавка, крупян. з.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5243Колбино (дальнее)Сущевское.Спасскийбывшие помещичьи258112727
5445Колбино (дальнее)Колбинское.Спасо-Преображенскийбывшие помещичьи187112441
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Колбино большое 3643деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.2727
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245365Колбинодеревня59°22'с.ш.39°40'в.д.O-37-020