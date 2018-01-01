деревня Колбино, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Колбино

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
519Колбино, д. вл.при колодце.227133651

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Фетиньинская волость
266. Колбина 2-я, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 92, лавка, крупян. з.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Фетиньинская волость
5243Колбино (дальнее)Сущевское.Спасскийбывшие помещичьи258112727
5445Колбино (дальнее)Колбинское.Спасо-Преображенскийбывшие помещичьи187112441

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Фетининский сельсовет
Колбино большое 3643деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.2727

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245365Колбинодеревня59°22'с.ш.39°40'в.д.O-37-020

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