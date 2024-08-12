хутор Юргуци, Kūku pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Юргуци

Kūku pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
14РизгидеревняБоляць, речкаКрейцбургского, евангелистско-лютеранскогоКрейцбургскому сельскому обществу, евангелистстко-лютеранского исповедания4
15ЮргуцьзастенокБоляць, озероКрейцбургского, евангелистско-лютеранскогоКрейцбургскому сельскому обществу, евангелистстко-лютеранского исповедания1
16ЮргуцьвыселокБоляць, озероКрейцбургского, евангелистско-лютеранскогоКрейцбургскому сельскому обществу, евангелистстко-лютеранского исповедания1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Kūku pagasts
Jurguciagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=50126

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