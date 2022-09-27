село Воскресенск, Воскресенская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Воскресенск

Воскресенская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11402Воскресенск (Воскресенское), с. каз. и вл.при рч. Воре.303034130141Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Савинская волость
612. Воскресенск, село бывшее государственное, при реке Воре, дворов 26, жителей 200, церковь православная, школа, 2 трактира, ярмарка, базары.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Воскресенская волость
468ВоскресенскДеревня3041137143Церковь, министерское училище, ярмарки: в субботу перед сырной неделей, 1 августа и 13 сентября, три мелочныя лавки и булочная, фельдшер. пункт, трактир, мелочная лавка, Показать все

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