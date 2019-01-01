деревня Малая Трещевка, деревня Малая Трещевка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Малая Трещевка

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Лебяженская волость
Малая Трищевка (Вшивка).2082хуторМалотрищевск.37287

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
630681Малая Трещевкадеревня51°55'с.ш.38°50'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Сомовское сельское поселение
20643448111д Малая Трещевкадеревня
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