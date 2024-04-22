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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7027Ивановское, сел.при рч. Чермосе.13535246997Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Лесопильня 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1637. Ивановское, село бывшее владельческое, при речке Чермосе, дворов 35, жителей 122, волостное правление (уездный город 158 в.), церковь православная, часовня, школа, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Ивановское (Коробовшина), на р. Чермозе, зем. шк., церк., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, торжки: 1 января, 24 июня и 10 октября, распл.Ивановское общество50130140Бывшие помещичьиПравославныеРусские150—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ивановское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346152Ивановскоесело58°46'00"55°38'00"O-40-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620404101с Ивановскоесело