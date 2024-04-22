село Ивановское, село Ивановское, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ивановское

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7027Ивановское, сел.при рч. Чермосе.13535246997Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Лесопильня 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Ивановская волость
1637. Ивановское, село бывшее владельческое, при речке Чермосе, дворов 35, жителей 122, волостное правление (уездный город 158 в.), церковь православная, часовня, школа, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Ивановская волость
1) с. Ивановское (Коробовшина), на р. Чермозе, зем. шк., церк., вол. правл., зем. ст., фельдш. пункт, торжки: 1 января, 24 июня и 10 октября, распл.Ивановское общество50130140Бывшие помещичьиПравославныеРусские150

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Ивановская волость
село Ивановское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346152Ивановскоесело58°46'00"55°38'00"O-40-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
57620404101с Ивановскоесело
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