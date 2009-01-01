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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
180. Шпаковщина (Нача), село бывшее владельческое, при реке Наче, дворов 6, жителей 46, церковь православная, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шлаковщина98439104847216251530315551
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
8ШпаковщинадеревняНача, рекаНачского, православногоНача-Шпаковщинскому сельскому обществу7
9Подсадье, с Начским волостным правлениемдеревняНача, река, колодцыНачского, православногоНача-Шпаковщинскому сельскому обществу29
76ШпаковщинамельницаНача, рекаЗагатского, римско-католическогоГребницкому сельскому обществу1
78НачапогостНача, рекаЗагатского, римско-католическогопричту Начской церкви1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шпаковщина249
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шпаковщина131