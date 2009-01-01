деревня Шпаковщина, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шпаковщина

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость
180. Шпаковщина (Нача), село бывшее владельческое, при реке Наче, дворов 6, жителей 46, церковь православная, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость
село Шлаковщина98439104847216251530315551

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Начская волость
8ШпаковщинадеревняНача, рекаНачского, православногоНача-Шпаковщинскому сельскому обществу7
9Подсадье, с Начским волостным правлениемдеревняНача, река, колодцыНачского, православногоНача-Шпаковщинскому сельскому обществу29
76ШпаковщинамельницаНача, рекаЗагатского, римско-католическогоГребницкому сельскому обществу1
78НачапогостНача, рекаЗагатского, римско-католическогопричту Начской церкви1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д Шпаковщина249

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д. Шпаковщина131

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