село Мыщицы, село Мыщицы, Збироговская волость, Кобринский уезд (на 1905) — Familio

Мыщицы

Збироговская волость, Кобринский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Гродненская губерния, Кобринский уезд, Збироговская волость
340. Мышицы, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 190, церковь православная

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Збироговская волость
МыщицыСело32921212Жабинка
МыщицыИмение2421211Жабинка
МыщицыИмение921252Жабинка
МыщицыИмение221253Жабинка
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