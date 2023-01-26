деревня Горняки, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Горняки

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Красносельская волость
Горняки, д., жит. 221 (110 м. 111 ж.), дес. 126, у. гор. 42 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Уша 5 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Граничский сельсовет
д Горняки71

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д. Горняки66

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