деревня Кузьминское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кузьминское

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды 6000 рублей Якшинскому 31-у домохозяев товариществу крестьян Вологодской губернии, Грязевецкого уезда, Ново-Никольской волости, деревни Кузьминское и Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Кузьминской Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Дело по жалобе крестьян дер. Кузьминской Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда А. Мулина и Н. маркова об отобрании у них земли. 1892–1893 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Белошингорской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3280Кузминское, д. вл.при руч. безымянном.4323186547

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ново-Никольская волость
59КузьминскоеКузьминскоебывшие помещичьи337582

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Кузминское3795161деревняРусские335870128

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Лаврентьевский сельсовет
Кузьминское (1 торг. зав.,мол. проп. п.,шк. I ст.) 7370деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 35 км. Летнее: 35 км.Зимнее: 55 км. Летнее: 60 км.3233

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247915Кузьминскоедеревня59°13'с.ш.40°39'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404176д Кузьминскоедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.