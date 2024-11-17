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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды 6000 рублей Якшинскому 31-у домохозяев товариществу крестьян Вологодской губернии, Грязевецкого уезда, Ново-Никольской волости, деревни Кузьминское и Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Кузьминской Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Дело по жалобе крестьян дер. Кузьминской Ново-Никольской волости Грязовецкого уезда А. Мулина и Н. маркова об отобрании у них земли. 1892–1893 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Введенской Белошингорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3280Кузминское, д. вл.при руч. безымянном.4323186547
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
59КузьминскоеКузьминскоебывшие помещичьи337582
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Кузминское3795161деревняРусские335870128
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кузьминское (1 торг. зав.,мол. проп. п.,шк. I ст.) 7370деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 35 км. Летнее: 35 км.Зимнее: 55 км. Летнее: 60 км.3233
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247915Кузьминскоедеревня59°13'с.ш.40°39'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632404176д Кузьминскоедеревня