село Шава, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Шава

Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. О предоставлении крестьянам села Шавы Кадницкой волости Макарьевского уезда Нижегородской губернии, льгот во взносе вык Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
3556Шава, с. разновед.при рч. Шаве и ключах.4012107397468Церквей православных 2. Училищь 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
С. Шаво. Пуст. Никольская. Дач. Наволока24Вас. Ефим. Корвин-Круковский1401634
С. Шаво. Пуст. Марьинская и Сергиевская25Мар. Евд. Корвин-Круковская100834

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, Кадницкая волость
890. Шава, село бывшее владельческое, при реке Кудьме, дворов 150, жителей 857, 2 церкви православных, школа, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Макарьевский уезд, Кадницкая волость
с. Шава141738133

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Работкинская волость
Шава село373Кадницкий1316Кадницы3133842

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Кстовский район
19570Шавасело56°04'44°24'O-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Сельское поселение Запрудновский сельсовет
22637424156с Шавасело

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