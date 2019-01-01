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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взыскании временнообязанным крестьянином д. Дубровской Фетининской волости Вологодского уезда Михаилом Лукьяновичем Шелихиным денег за самовольно занятое имение, с Показать все
Дело по прошению солдатской жены Вологодского уезда Фетиньевской волости д. Дубровской Афанасии Александровой о вводе ее во владение имением, оставшимся после смерти родс Показать все
Дело по прошению временнообязанного крестьянина д. Дубровской Фетиньинской волости Вологодского уезда Никонора Михайловича Чеканова о вводе его во владение имением, остав Показать все
Дело по прошению крестьянина Вологодского уезда Фетиньинской волости д. Дубровское Кира Нестерова о предоставлении земли в пользу крестьян д. Дубровское из владения крест Показать все
Дело о причислении крестьянской вдовы дер. Дубровской Фетиньинской волости Вологодского уезда Елены Григорьевны Зонтовой к вологодскому мещанству. 1906 г. // Гос. архив В Показать все
Протокол заседания представителей ГубРКИ и земельного управления по вопросу упрощения и улучшения аппарата ГЗУ, акты обследования сельхозчасти Вологодского губфинотдела, Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Возимской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Возимской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
228Дубровское, д. вл.при прудах и колодцах.1513½3591132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
261. Дубровская, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 150, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2724Дубровка (Дубровское)Дубровское.Николаевский на Возьмебывшие помещичьи153265862
28—ДубровскоеГлебовское.Николаевский на Возьмебывшие государственные15371516
29—ДубровскоеГлебовское.Николаевский на Возьмебывшие государственные15392324
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Дубровское109299деревняРусские4392112204
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дубровское 1175деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.4343
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33017Дубровскоепосёлок59°21'с.ш.39°49'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620482146п Дубровскоепоселок