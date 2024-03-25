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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Демянский уезд
б) Д. 1-я Пустошка, Губина и 2-я Пустошка18Нат. Серг. Карцева7726
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
804. Губина, деревня бывшая владельческая, при реке Ловати, дворов 18, жителей 115, волостное правление (уездный город в 75 верстах), часовня, лавка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Губино1444559336435155116543205[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
11Губино (дер.)4-го стана, 7-го зем. уч.Губинского2523566311975+2земледелиеспл. лес.—река Ловать.Часовня, шк волостное правление, хлебо-запасный магазин, зем. с.-х, склад, мел. и вин. лав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58962Губинодеревня57°22'00"31°23'00"O-36-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49634422166д Губинодеревня