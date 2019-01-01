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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2581Новокоренное (Волынщино), с. вл.при рч. Хупте.308108431435Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
992. Волынщина, село бывшее владельческое, дворов 176, жителей 989, церковь православная
1021. Медвина (Волынщина), деревня бывшая владельческая, дворов 87, жителей 560
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новое Коренное, Волынщино тож с.5056при р. Хупте1525754781053—305Коноплино2 цер. кам. и дер., цер.-пр. шк., казен вин. лав., 2 ветр. мел., маслоб., кузн., 3 кирп. завода, просорушка, 2 мелоч. лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
446Волынщиносело53°37'с.ш.40°32'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650440136с Волынщиносело