село Волынщино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Волынщино

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2581Новокоренное (Волынщино), с. вл.при рч. Хупте.308108431435Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
992. Волынщина, село бывшее владельческое, дворов 176, жителей 989, церковь православная
Ряжский уезд, Никольская волость
1021. Медвина (Волынщина), деревня бывшая владельческая, дворов 87, жителей 560

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
Новое Коренное, Волынщино тож с.5056при р. Хупте1525754781053305Коноплино2 цер. кам. и дер., цер.-пр. шк., казен вин. лав., 2 ветр. мел., маслоб., кузн., 3 кирп. завода, просорушка, 2 мелоч. лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
446Волынщиносело53°37'с.ш.40°32'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Коноплинское сельское поселение
61650440136с Волынщиносело

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