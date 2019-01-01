село Рачатники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Рачатники

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1920Рачатники (Медвежьи выселки), д. каз.при р. Проне.6679259260

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
750. Рогатники, село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 148, жителей 947, церковь православная, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
Рачатники (Медвежьи выс. тож) с.3243при р. Проне24382578716126577Прудск. слободаЦерк. кам., цер.-пр. школа, 4 мелоч. лавки, кирпич. завод, 2 просорушки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
940Рачатникисело54°13'с.ш.39°07'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Рачатниковское сельское поселение
61617460101с Рачатникисело

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