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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1920Рачатники (Медвежьи выселки), д. каз.при р. Проне.6679259260
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
750. Рогатники, село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 148, жителей 947, церковь православная, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рачатники (Медвежьи выс. тож) с.3243при р. Проне24382578716126577Прудск. слободаЦерк. кам., цер.-пр. школа, 4 мелоч. лавки, кирпич. завод, 2 просорушки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
940Рачатникисело54°13'с.ш.39°07'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617460101с Рачатникисело