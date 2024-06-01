деревня Филичи, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Филичи

Коми-Пермяцкий округ, Уральская область (на 1928)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Кудымкорская волость
7) дер. Филичи, на р. Куве и колодцахКудымкорское общество82323Бывшие помещичьиПравославныеРусские и пермяки1811

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Коми-Пермяцкий округ, Кудымкарский район , Кудымкарский сельсовет
12. Филичи, д. 12293160пермяки50русские10Кудымкарскойр. Кува22ст. Менделеево пр. Усть-Пожва1091032222242просел.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.