деревня Шарипы Малые, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шарипы Малые

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Савская волость
243. Шарипы, село бывшее государственное, при речке ГГневке, дворов 32, жителей 200, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Савская волость
26Дер. Шарипыпроселкер. ПневкеШаринск. с. об. 88300286Шаринского пр. 9717

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Савский сельсовет
д Шарипы Малые43

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Ректянский сельсовет
д. Шарипы Малые50

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