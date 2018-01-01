посёлок Шиханы 2-е, город областного подчинения Вольск, Саратовская область (на 2018) — Familio

Шиханы 2-е

город областного подчинения Вольск, Саратовская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
884Никольское (Шиханы), с. вл.при рч. Багае.181261263279Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Ключевская волость
414. Шиханы, село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 613, церковь православная, школа, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, город областного подчинения Вольск
561505Шиханы 2-епосёлок52°06'с.ш.47°09'в.д.N-38-143

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