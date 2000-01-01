деревня Колобки, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Колобки

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Средне-Егвинская волость
100) д. Черепанова (Колобки), на р. Егве, ключе и колодце, распл.Средне-Егвинское общество91729Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские854

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Ильинский район , Юркавожский сельсовет (бывший Верх-Егвинский)
11. Колобки (Черепанова), д. 8162238русские38Ср. Егвинскойр. Егва217ст. Григорьевская пр. Слудка364551751751717тракт.

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