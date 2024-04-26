деревня Марино, деревня Марино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Марино

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе Горохова Николая Ивановича, крестьянина д. Мурино Нажеровской вол. Ростовского у. на приговор Ростовского уездного съезда от 21 февраля 1907 г Показать все
Дело об учреждении Маринского общества потребителей в деревне Марине, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Марино Нажеровской волости Ростовского уезда Ефима Леонтьева о неправильном назначении сына в рекруты. 1866 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело о регистрации устава «Марвинского товарищества огородников сушильщиков» в дер. Марвино Нажеровской волости Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
По жалобе гр. д. Марино Нажеровской вол. Николая Федоровича Киселева о домовом месте. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 14 Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Маурино Нажеровской волости Павлу Филатовичу Киселеву о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7238Марино, д. вл.при колодцах.4025185151

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
349. Марино, деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 121, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. МариноX. Счастливское общество1132424Нажеровский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350757Маринодеревня57°05'39°55'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416176д Маринодеревня
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