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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе Горохова Николая Ивановича, крестьянина д. Мурино Нажеровской вол. Ростовского у. на приговор Ростовского уездного съезда от 21 февраля 1907 г Показать все
Дело об учреждении Маринского общества потребителей в деревне Марине, Нажеровской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Марино Нажеровской волости Ростовского уезда Ефима Леонтьева о неправильном назначении сына в рекруты. 1866 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело о регистрации устава «Марвинского товарищества огородников сушильщиков» в дер. Марвино Нажеровской волости Ростовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
По жалобе гр. д. Марино Нажеровской вол. Николая Федоровича Киселева о домовом месте. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 14 Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Маурино Нажеровской волости Павлу Филатовичу Киселеву о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7238Марино, д. вл.при колодцах.4025185151
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
349. Марино, деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 121, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МариноX. Счастливское общество1132424—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350757Маринодеревня57°05'39°55'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416176д Маринодеревня