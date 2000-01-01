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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3507Фетиньино, с. вл.при рч. Юре и пруде.49239155163Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Новоселки, Фетиньино и Д. Кошкино, Бахарево, Светицково, Штикино, Фофоново, Лисниково, Лобново, Дубровна и Томынская30Гр. Андр. Иван. Гудович1677—478
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1184. Фетиньино, село бывшее владельческое, при реке Лемзене, дворов 36, жителей 298, церковь православная, овчинный завод, 2 ветряных мельницы
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4174Фетинино село32070181¼54½2½