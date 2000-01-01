село Куломзино, село Куломзино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Куломзино

район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Лебяжинская волость
Куломзинский пос. (уч. Шиловский), при колодц., на прос. дор.5801553515531

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, район имени Магжана Жумабаева, Конюховский сельский округ
село КуломзиноКуломзино а.593647400
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