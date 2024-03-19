деревня Бартоломеевка, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Бартоломеевка

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Бартоломеевка и д. Воробьевка22От. Игн. Сеноженский375976

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Речковская волость
445. Бартоломеевка, село бывшее владельческое, при реке Бесяди, дворов 156, жителей 760, церковь православная, 2 ветряные мельницы

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Речковская волость
1Село Бартоломеевкабольш. дор. руч. без им. Бартоломеев. с. о. 197690680Бартоломеев. пр. 17236

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Радужский сельсовет
д. Бартоломеевка3

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