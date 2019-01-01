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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Копылова Каракинской вол. Тотемского уезда Ф. П. Эктова на захват невесткой имения, оставшегося после брата. 1873 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по прошению крестьянина д. Копылова Куракинской вол. Тотемского уезда И. С. Ентона о возвращении из рекрут его сына. 1874–1875 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело об отпуске из казны леса на строительство дома и дров на отопление крестьянину деревни Копылово Куракинской волости Тотемского уезда Шушлевину. 1906–1907 гг. // Гос. Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка о рассрочке выкупного долга крестьянам дер. Копылово Куракинской волости. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Режской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9943Копылово, д. каз.при колодцах.102½167247592
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1300. Копылова, деревня бывшая государственная, при речке Черной, дворов 31, жителей 232, 2 лвк:
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1010КопыловоРежское.Никольскийбывшие государственные851541133130
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Копылово (мол. проп. п.,мельница кковъа,шк. I ст.) 4648деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.Зимнее: 158 км. Летнее: 158 км.5755
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34561Копыловодеревня60°09'с.ш.41°38'в.д.P-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418298д Копыловодеревня