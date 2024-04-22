село Сахновщина, село Сахновщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Сахновщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2221Сухой-Тагамлык, д. вл.при рч. Тагамлыке361869240236

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Машевская волость
6.0Тагамлык (Сахновщина) деревняТагамлыкское835144144236443433876
Константиноградский уезд, Тагамлыкская волость
6.0Сухой Тагамлык деревняСухо-Тагамлыкское1240171324424385

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18753Сахнівщинаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Сахнівщинська
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