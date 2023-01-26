деревня Яршевичи, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Яршевичи

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Германишская волость
57. Яршевичи, село бывшее владельческое, при реке Испе, дворов 20, жителей 168, 2 церкви православных, часовня, постоялый двор

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Вилейский уезд, Германишская волость
село Яршевичи23132543935115271404293153

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Гермакишская волость
Яршевичи, ус. (Грушвицкаго и др.), р. Висла, жит. 54 (30 м. 24 ж.), дес. 78, у. гор. 51 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 32 в.
Яршевичи, с., р. Висла, жит. 268 (131 м. 137 ж.), дес. 248, у. гор. 50 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 31 в.
Яршевичи, пуст. (Корницкой), жит. 7 (5 м. 2 ж.), дес. 16, у. гор. 52 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 32 д., ст. ж. д. Молодечно 33 в.
Яршевичи, пуст. (Любинского), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 16, раз. см пред.
Яршевичи, пуст. (Ратынского), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Яршевичский сельсовет
д Яршевичи87

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
д. Яршевичи129

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