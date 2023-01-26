Населенное место

Яршевичи, ус. (Грушвицкаго и др.), р. Висла, жит. 54 (30 м. 24 ж.), дес. 78, у. гор. 51 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 32 в.

Яршевичи, с., р. Висла, жит. 268 (131 м. 137 ж.), дес. 248, у. гор. 50 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 31 в.

Яршевичи, пуст. (Корницкой), жит. 7 (5 м. 2 ж.), дес. 16, у. гор. 52 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 32 д., ст. ж. д. Молодечно 33 в.

Яршевичи, пуст. (Любинского), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 16, раз. см пред.