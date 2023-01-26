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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
57. Яршевичи, село бывшее владельческое, при реке Испе, дворов 20, жителей 168, 2 церкви православных, часовня, постоялый двор
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Яршевичи23132543935115271404293153
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Яршевичи, ус. (Грушвицкаго и др.), р. Висла, жит. 54 (30 м. 24 ж.), дес. 78, у. гор. 51 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 32 в.
Яршевичи, с., р. Висла, жит. 268 (131 м. 137 ж.), дес. 248, у. гор. 50 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Молодечно 31 в.
Яршевичи, пуст. (Корницкой), жит. 7 (5 м. 2 ж.), дес. 16, у. гор. 52 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 32 д., ст. ж. д. Молодечно 33 в.
Яршевичи, пуст. (Любинского), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 16, раз. см пред.
Яршевичи, пуст. (Ратынского), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Яршевичи87
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Яршевичи129