деревня Аристово, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Аристово

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Ватлановской церкви. Список а Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
954Аристово, д. вл.при колодцах.653851625

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Новленская волость
55АристовоГольцевское.Богородицкий Ватлановскийбывшие помещичьи601041210
6АристовоГольцевское.Богородицкий Ватлановскийбывшие помещичьи6010111
7АристовоСевастьянов.Богородицкий Ватлановскийбывшие помещичьи6010154
8АристовоГольцевское.Богородицкий Ватлановскийбывшие помещичьи6010226
9АристовоГольцевское.Богородицкий Ватлановскийсобственники6010556

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Вотчинский сельсовет
Аристово 3031деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.1212

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
244977Аристоводеревня59°33'с.ш.39°13'в.д.O-37-019

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