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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Трошева, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, М. и З. Дмитриевых на постановление уездного съезда по делу о лишении земли. 1893 г. // Централ Показать все
О продаже имущества малолетней крестьянки д. Трошево Суббочинской волости Новоладожского уезда Е. Марковой. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
Дело о перечислении безземельного крестьянина Горской волости Лодейнопольского уезда Л. Богданова в село Трошево Суббочинской волости Новоладожского уезда с наделами земл Показать все
Об отводе земли к одному месту крестьянину деревни Трошево Суббочинской волости И. В. Кудрявцеву. 1911–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3301Трошево, д. вл.при руч. Шульге.712981920
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Трошево 1-е Илим. д.713 стан29304 участок21станция Яровщина.
Трошево 2-е Илим. д.713 стан29304 участок21станция Яровщина.