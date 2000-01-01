село Липовское, село Липовское, Щигровский уезд, Курская губерния (на 1913) — Familio

Липовское

Щигровский уезд, Курская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3124Липовское, с. каз. и вл.при рч. Тиме.293036712691283Церковь православная 1. Заводов 3: конных 2, кирпичный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Липовская волость
1272. Липовское, село бывшее владельческое и государственное, при речке Тиме, дворов 249, жителей 1711, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Липовская волость
Липовское село2516671740Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 18.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Щигровский уезд, Липовская волость
село Липовское
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